روسيا تخوض معركة لطرد آخر قوات أوكرانية من منطقة كورسك

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قال مسؤولون روس إن القوات الروسية خاضت معركة، اليوم الأحد، لطرد آخر الجنود الأوكرانيين من غرب روسيا بعد توغل أوكراني استمر سبعة أشهر بهدف تشتيت انتباه قوات موسكو والحصول على ورقة مساومة وإثارة غضب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفي واحدة من أبرز المعارك في الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات، شقت القوات الأوكرانية طريقها عبر الحدود الغربية لروسيا إلى كورسك في أغسطس (آب) الماضي في أكبر هجوم على الأراضي الروسية منذ الغزو النازي في 1941.

لكن هجوماً مضاداً خاطفاً شنته روسيا هذا الشهر أدى إلى تقليص المنطقة الخاضعة للسيطرة الأوكرانية في غرب روسيا إلى حوالي 110 كيلومترات مربعة مقارنة مع أكثر من 1368 كيلومتراً مربعاً سيطرت عليها كييف العام الماضي، وفقاً لخرائط مفتوحة المصدر.

وفقا للعربية : قال يوري بودولياكا، أحد أبرز المدونين المؤيدين لروسيا، إن روسيا صدت القوات الأوكرانية إلى الحدود في بعض المواقع لكن معارك شرسة تدور وتحاول القوات الأوكرانية الرد وهي تتقهقر.

وبعد مناشدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، بعدم التضحية بالقوات الأوكرانية “المحاصرة”، قال بوتين، يوم الجمعة، إن روسيا ستضمن سلامة الجنود الأوكرانيين في المنطقة إذا استسلموا.

من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس السبت، إن قوات بلاده ليست محاصرة لكنه دق ناقوس الخطر بشأن ما قال إنه قد يكون هجوماً روسياً جديداً على منطقة سومي في شمال شرق أوكرانيا على الحدود مع كورسك.

وذكر مدون بارز مؤيد لروسيا يعرف نفسه باسم “تو ميجورز” أن المكاسب التي حققتها القوات الروسية في ساحة المعركة سمحت لروسيا بتهديد سومي، لكنه حذر من أن القوات الأوكرانية تعمل على تعزيز دفاعاتها هناك من فترة.

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