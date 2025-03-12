شكرا لقرائتكم خبر عن اليونيسيف تحذر من كارثة إنسانية بسبب تفاقم معاناة أطفال الروهينجا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت منظمة اليونيسيف من أن سوء التغذية بين أطفال الروهينجا في مخيمات اللاجئين ببنجلاديش في كوكس بازار ارتفع بشكل حاد، وأن خفض تمويل المساعدات يهدد بوقوع كارثة إنسانية.

وأكدت ممثلة اليونيسيف في بنجلاديش رانا فلاورز أن الأطفال في أكبر مخيم للاجئين في العالم، يعانون أسوأ مستويات سوء التغذية منذ النزوح الجماعي لمئات الآلاف من الروهينجا من الهجمات العسكرية في ميانمار عام 2017.

وأضافت: ارتفعت حالات سوء التغذية بنسبة 27% خلال الشهر الماضي، مع دخول أكثر من 38 طفلًا دون سن الخامسة إلى الرعاية الطارئة كل يوم.

ودعت اليونيسف إلى توفير موارد إضافية لتجنب وفيات أطفال الروهينجا اللاجئين في بنجلاديش، وضرورة استدامة الدعم الإنساني وبما يسمح بتوفير العلاج والتغذية، مشيرة إلى أن تمويل هذه الخدمات سوف ينفذ في يونيو المقبل.