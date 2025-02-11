شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا.. مطار هيثرو يسجل أكبر عدد للركاب خلال شهر يناير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مطار هيثرو البريطاني بغرب لندن أنه سجل أكثر شهر يناير ازدحاما في تاريخه.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن أكثر من 6.3 مليون راكب سافروا عبر صالات المطار الأربعة خلال شهر يناير الماضي، بارتفاع نسبته أكثر من 5 %، مقارنة بـ 6 ملايين راكب خلال نفس الشهر من عام 2024.

وقال المطار إن السفر عبر المحيط الأطلسي كان "مساهما رئيسيا" في النمو، وسافر أكثر من 1.2 مليون راكب بين هيثرو والولايات المتحدة خلال يناير الماضي، بارتفاع نسبته 8% مقارنة بالعام السابق. توسيع مطار هيثرو وأوضح الرئيس التنفيذي لمطار هيثرو، توماس ولدباي، "لضمان استمرارنا في هذا المسار الصاعد، أشارت الحكومة إلى دعمها لتوسيع مطار هيثرو."

وأضاف ولدباي "سنعمل الآن مع الوزراء للتقدم في التغييرات السياسية اللازمة المطلوبة لتعزيز خطط النمو لدينا."