شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب لترامب في أول أسبوع له بعد عودته إلى البيت الأبيض والان نبدء بالتفاصيل

أول أسبوع لترامب في الرئاسة

أسعار السلع في أمريكا

قضايا الهجرة والتضخم في أمريكا

الدمام - شريف احمد - تكشف توجهات الإدارة الأمريكية الجديدة، في أول أسبوع لترامب بعد عودته إلى البيت الأبيض، أن موجة أوامره التنفيذية الأولية لم تتضمن الكثير من الإجراءات التي تستهدف الأسعار بشكل مباشر.وجاء هذا باستثناء توجيه الوكالات الاتحادية إلى "السعي لاتخاذ الإجراءات المناسبة".وبدا في أول أسبوع له، يركز ترامب على خفض تكاليف الطاقة، على أمل أن يكون لذلك تأثير على الاقتصاد بشكل عام.أما تركيزه الأكبر فكان على تشديد قوانين الهجرة، وهو ما وصفه بأنه "القضية الأولى" بالنسبة له مباشرة بعد أداء اليمين الدستورية.وقال ترامب: "الجميع قالوا إن التضخم هو القضية رقم واحد، أنا قلت: لا أوافق. تحدثت عن التضخم أيضا، لكن كم مرة يمكنك أن تقول إن سعر التفاح تضاعف؟".هذا ويعول ترامب على الناخبين لإعطائه العذر والاستمرار في إلقاء اللوم في الأسعار المرتفعة للرئيس السابق جو بايدن.لكن تعليقات الرئيس الجمهوري تعكس حقيقة أن الرؤساء ليس لديهم نفوذ تقريبًا على تقليص التضخم سريعًا دون إحداث أضرار جانبية على قطاعات أخرى من الاقتصاد.وكان دونالد ترامب قال في أول مقابلة تلفزيونية له بعد الانتخابات، إن فوزه يعود إلى غضب الأمريكيين من قضايا الهجرة والتضخم، لا سيما ارتفاع تكلفة المواد الغذائية.وقال ترامب لبرنامج واجه الصحافة "ميت ذا برس" على قناة "إن بي سي" في ذلك الوقت: "عندما تشتري التفاح أو اللحم المقدد أو البيض، كانت الأسعار تتضاعف وتزيد ثلاثة أضعاف خلال فترة زمنية قصيرة".وتابع: "وفزت في الانتخابات بناء على هذا. سنعمل على خفض هذه الأسعار بشكل كبير."