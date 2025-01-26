ترامب : إدارتي ستضع حدا لكل الحروب

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،مساء اليوم الاثنين 20 يناير 2025، إن العالم كان "عنيفا" خلال الفترة السابقة، وإن إدارته الجديدة ستضع حدا لكل الحروب.

وفي كلمة خلال حفل تنصيبه، قال الرئيس الـ47 للبلاد، إن "العهد الذهبي للولايات المتحدة بدأ، وسأضع أمريكا أولا".

وأضاف: "سنضع حدا لكل الحروب، وقوّتنا ستجلب روحا جديدة من الوحدة إلى عالم كان غاضبا وعنيفا وغير قابل للتنبؤ بمستقبله".

وأشار إلى أن نجاحه سيُقاس "ليس فقط بالمعارك التي نفوز بها، بل بالحروب التي ننهيها أيضا، وربما الأهم من ذلك الحروب التي لا نخوضها أبدا".

وعلى صعيد آخر، قال الرئيس الأمريكي: "اعتبارا من اليوم ستكون السياسة الرسمية لحكومة الولايات المتحدة قائمة على وجود جنسين فقط: ذكر وأنثى".

وفي وقت سابق الاثنين، أدّى دونالد ترامب اليمين الدستورية ليصبح الرئيس 47 للولايات المتحدة الأمريكية، خلفا للرئيس المنتهية ولايته جو بايدن.

وأفاد مراسل الأناضول بأن مراسم أداء اليمين الدستورية جرت في إحدى قاعات الكابيتول بالعاصمة واشنطن.

كما أدى جيمس ديفيد فانس اليمين الدستورية نائبا للرئيس.

وحضر المراسم الدستورية رؤساء سابقون للولايات المتحدة؛ وهم بايدن وبيل كلينتون (الرئيس الـ42) وجورج بوش الابن (الرئيس الـ43) وباراك أوباما (الرئيس الـ44).

المصدر : وكالات