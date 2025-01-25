واشنطن تبدأ أكبر عملية ترحيل بالتاريخ.. نقل المئات بطائرات عسكرية

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: أعلن الجهاز الإعلامي للرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، أن الولايات المتحدة أوقفت 538 "مهاجرا غير نظامي"، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة بصدد ترحيل "مئات المهاجرين غير النظاميين".

وقالت المتحدثة باسم الرئيس الأميركي كارولاين ليفت، في منشور على منصة "إكس"، في وقت متأخر الخميس، إنّ "إدارة ترامب أوقفت 538 مهاجرا مجرما غير نظامي"، مضيفة أنّه تمّ ترحيل "المئات" في طائرات عسكرية.

وأضافت أنّ "أكبر عملية ترحيل في التاريخ جارية. قطعت وعود وتمّ الوفاء بها".

وكان ترامب وعد بشنّ حملة صارمة على الهجرة غير النظامية خلال حملته الانتخابية، وبدأ ولايته الثانية بسلسلة من القرارات التنفيذية التي تهدف إلى إصلاح عملية الدخول إلى الولايات المتحدة.

وفي هذا السياق، وقّع قرارات لإعلان "حالة طوارئ وطنية" عند الحدود الجنوبية، كما أعلن نشر المزيد من القوات في المنطقة، متعهّدا بترحيل "الأجانب المجرمين".

وفي وقت مبكر الخميس، قال حاكم مدينة نيووارك راس ج. باراكا في بيان، إنّ عناصر من هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك "داهموا مبنى محليا.. وألقوا القبض على سكان لا يحملون وثائق بالإضافة إلى مواطنين، من دون إبراز مذكّرة" توقيف.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، وافق الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون على مشروع قانون لتوسيع فترة الحبس الاحتياطي للمشتبه بهم الأجانب.

ويجري العمل في شمال المكسيك على بناء نحو عشرة مراكز إيواء على الحدود مع الولايات المتحدة، تحسبا لعملية ترحيل لمكسيكيين سبق أن أعلن عنها الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب.

ومن المقرر الانتهاء من بناء مركزين للاستقبال صباح الجمعة، على أن "تكون المراكز الأخرى جاهزة تماما بحلول نهاية الأسبوع"، حسبما قالت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم، دون أن تعطي أي تفاصيل أخرى حول قدرتها الاستيعابية الإجمالية.

وعلى الحدود البالغ طولها 3100 كيلومتر بين المكسيك والولايات المتحدة، أفاد مراسل لوكالة "فرانس برس" بأن العمل جار على بناء مركز في ماتاموروس (شمال شرق) على الحدود مع ولاية تكساس حيث تم أيضا نصب خيام لإيواء عسكريين.