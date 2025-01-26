الذهب يرتفع بشكل جنوني ويصل إلى هذا المستوى لأول مرة في اليمن (الأسعار)

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عدن - ياسمين التهامي - ستجدات أسعار الذهب في اليمن Share خاص / وكالة الصحافة اليمنية // ارتفعت أسعار الذهب بشكل كبير وغير مسبوق، خلال الساعات الماضية في عدن والمحافظات الجنوبية والشرقية لليمن، بزيادة بلغت خلال 24 ساعة نحو 20 ألف ريال في سعر الجنيه. وفي مستجدات المعدن الأصفر، وصل سعر الجنيه الذهب في عدن اليوم الأحد، مليون و 380 ألف ريال، والجرام عيار 21، 179 ألف ريال، كأعلى رقم تاريخي وصل إليه الذهب في اليمن وفق مراقبين يمنيين في الشأن الاقتصادي. وفي صنعاء سجل سعر الجنيه الذهب ، 329 ألف ريال، والجرام عيار21، 42 ألف ريال ، بانخفاض طفيف عن أسعار أمس السبت، بلغ 500 ريال في الجنيه الجرام. وكان الذهب قد ودع العام 2024م في اليمن عند مليون و225 ألف ريال للجنية في عدن، و 311 ألف ريال في صنعاء. وفيما يلي قائمة بمتوسط أسعار الذهب في عدن وصنعاء اليوم الأحد، 26 يناير 2025م : متوسط أسعار الذهب في عدن: الجنيه الذهب شراء = 1,356,000 ريال بيع = 1,380,000 ريال جرام عيار 21 شراء = 169,000 ريال بيع = 179,000 ريال. متوسط أسعار الذهب في صنعاء: الجنيه الذهب شراء = 324,000 ريال بيع = 329,000 ريال جرام عيار 21 شراء = 40,000 ريال بيع = 42,000 ريال #

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