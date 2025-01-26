شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مليارات جنيه أرباح.. نتائج البورصة المصرية اليوم بعد الإغلاق والان نبدء بالتفاصيل

نتائج البورصة المصرية

أرباح البورصة المصرية

مؤشرات البورصة المصرية

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم الأحد على ارتفاع، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيد البورصة نحو 8 مليارات جنيه.وأنهى التعاملات عند مستوى 2.251 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 7.5 مليارات جنيه.وبلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 3.5 مليارات جنيه، فيما ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية (إيجي إكس 30) بنسبة 0.12 في المائة ليصل إلى مستوى 30034.85 نقطة.وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس70) بنسبة 0.12 في المائة ليبلغ 8526.88 نقطة.وشملت الارتفاعات مؤشر (إيجي إكس100) الأوسع نطاقًا والذي زاد بنحو 0.09 في المائة ليصل إلى 11676.48 نقطة.كانت سجلت البورصة المصرية أرباحا بنحو 47.4 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي.ووصل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة إلى 2.243 تريليون جنيه، بنسبة نمو بلغت 2.2%.وارتفع مؤشر السوق الرئيس (إيجي إكس 30) بنسبة 1.33% محققًا 29997.69 نقطة.وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجى إكس 70) بنسبة 3.48% ليصل إلى 8516.47 نقطة.وسجل مؤشر (إيجى إكس 100) نموًا بنسبة 3% ليغلق عند مستوى 11666.54 نقطة.وبلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية نحو 448.9 مليار جنيه، فيما بلغت كمية التداول نحو 11.003 مليار ورقة مُنَفّذَة على 592 ألف عملية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي.