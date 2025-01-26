شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة خاصة من الحوثيين لإسرائيل وأمريكا.. ماذا تخبئ صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ر قائد جماعة الحوثيين (أنصار الله)، عبد الملك الحوثي، الاحتلال الإسرائيلي من مغبة النكث بالاتفاقيات الأخيرة مع المقاومة الفلسطينية، مؤكداً أن أي تصعيد أو إبادة جماعية سيقابل بتصعيد مماثل من جانب جماعته. وقال الحوثي في كلمة له: نراقب ونتابع مجريات تنفيذ الاتفاق في غزة وتطورات الوضع في جنين والضفة، وإذا تورط العدو الإسرائيلي في النكث بالاتفاق والعودة إلى التصعيد، سنعود إلى التصعيد. كما أكد جهوزية جماعته واستعدادها المستمر لدعم الشعب الفلسطيني ومساندته عسكرياً وفي مختلف المجالات. وأضاف أن الشعب اليمني استمر في إسناد غزة خلال 15 شهراً في كافة الظروف، مشيراً إلى أن الحملات الدعائية المعادية لم تثنِ اليمنيين عن القيام بدورهم في دعم المقاومة الفلسطينية. وأوضح الحوثي استمرار التنسيق بينهم وبين الفصائل الفلسطينية ومحور المقاومة في أي تطورات ميدانية أو سياسية. وفي رسالة للموالين للولايات المتحدة في المنطقة، قال الحوثي: أيها الأغبياء، كونوا أذكياء ولو لمرة واحدة، دعوا أمريكا و’إسرائيل’ تفعلان ما تشاءان في مواجهتنا، مشدداً على أنهم في جهوزية دائمة للتصدي لأي عدوان أمريكي على اليمن

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