رالي مونتي كارلو: أوجييه يعزز رقمه القياسي بفوز عاشر في الإمارة

الرياص - اسماء السيد - غاب : عزز بطل العالم ثماني مرات الفرنسي سيباستيان أوجييه رقمه القياسي بإحراز رالي مونتي كارلو، الجولة الأولى من الموسم الجديد لبطولة العالم للراليات، للمرة العاشرة في مسيرته.

وبعمر الحادية والأربعين، رفع أوجييه الذي يشارك مجددا على متن تويوتا ببرنامج جزئي على غرار ما فعل منذ إحرازه لقبه العالمي الثامن والأخير عام 2021، عدد انتصاراته إلى 62 بعدما تقدم على زميله الويلزي إلفين إيفانز ومواطنه أدريان فورمو الذي حل ثالثا في أول مشاركة له مع هيونداي.

وفي مشاركته السادسة عشرة في رالي مونتي كارلو، عزز أوجيه رقمه القياسي بفوزه التاسع في الإمارة ضمن في فئة دبليو آر سي والعاشر مع احتساب فوزه في فئة رالي التحدي القاري عام 2009.

وقال الفرنسي "لا أعلم أين أبدأ... يا لها من نهاية أسبوع!"، مضيفا بتأثر "أعتقد أن نجمة حظي، عمي الذي فقدناه قبل عام، رافقني طيلة عطلة نهاية هذا الأسبوع".

وانتزع أوجييه صدارة الترتيب العام الجمعة وقاد بثبات على طرقات يعرفها تماما كونه ابن غاب التي اختتم فيها الرالي الأحد، منهيا الجولة الافتتاحية بفارق قرابة 20 ثانية أمام إيفانز، فيما حقق فورمو بداية أكثر من جيدة مع هيونداي.

وعلق ابن الـ29 عاما على ذلك بالقول "إنها بداية موسم أكثر من إيجابية. كان الرالي أكثر من جيد بالنسبة لنا".

وبدوره، اكتفى بطل العالم البلجيكي تييري نوفيل (هيونداي) بالمركز السادس مباشرة خلف زميله الاستوني أوت تاناك، فيما جاء بطل العالم لعامي 2022 و2023 الفنلندي كالي روفانبيرا رابعا، محققا على متن تويوتا نتيجة إيجابية في مستهل العودة للمشاركة ببرنامج كامل هذا الموسم.

وقرر روفانبيرا الموسم الماضي السير على خطى البطلين الفرنسيين السابقين سيباستيان لوب وأوجييه والاكتفاء بخوض الموسم ببرنامج جزئي.

خاض الفنلندي سبع جولات خلال الموسم وحقق على متن تويوتا "جي آر ياريس" أربعة انتصارات في كينيا والبرتغال ولاتفيا وتشيلي، منهيا البطولة في المركز السابع بـ114 نقطة.

وللمرة الأولى منذ 20 عاما، شهد انطلاق رالي مونتي كارلو مشاركة أربعة أبطال عالم هم أوجييه ونوفيل وروفانبيرا وتاناك المتوج عام 2019، وكانت الغلبة للفرنسي الذي بإمكانه ربما أن يحلم بمعادلة لوب بلقب عالمي تاسع رغم مشاركته ببرنامج جزئي.

لكن الفرنسي استبعد في مقابلة أجراها هذا الأسبوع مع وكالة فرانس برس هذا الأمر، قائلا "فرصة أن يحصل هذا الأمر ضئيلة، ذلك إن وجدت من أساسه".

وما أدلى به أوجييه منطقيا في ظل البرنامج الجزئي الذي يسمح له الآن بـ"استراحة طويلة إلى حد ما" بعيدا عن التجمعات، من دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل حول مشاركاته لهذا الموسم.

تنافس الفرنسي على اللقب الموسم الماضي حتى الجولة الختامية، لكنه شارك في 10 جولات من أصل 13، مقارنة بسبع فقط مخطط لها هذا العام.