شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى: قرار الحكومة بتشكيل 6 لجان استشارية يسهم فى تحسين بيئة الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، إن قرار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيل 6 لجان استشارية متخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والخبراء في مجالات القطاع الخاص المختلفة، خطوة مهمة لتقديم الآراء والمقترحات لدعم الجهود الحكومية في الإصلاح والنهوض بالقطاعات المعنية، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صنع السياسات، مشيرا إلى أن هذه اللجان ستتولى تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتناول التحديات التي تواجه كل قطاع، وطرح مقترحات وحلول عملية لمعالجتها.

وأضاف "الجندي"، أن اللجان المتخصصة ستشارك في مناقشات استشارية تتعلق بصياغة السياسات، وتقديم تقييمات مستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية الموجهة للنهوض بالقطاعات على المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى اقتراح آليات لتعزيز التنافسية الدولية لكل قطاع بما يسهم في رفع كفاءته، مؤكدا أن القرار ساهم في تحسين بيئة الأعمال في مصر، وتهيئة مناخ جاذب ومحفز للاستثمار، من خلال الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة والمتوقعة.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن هذا القرار يعكس حرص الحكومة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والاستفادة من رؤى الخبراء والمتخصصين في تطوير السياسات والبرامج الحكومية، وتعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، والاستفادة من الخبرات المتنوعة في تطوير السياسات الاقتصادية، لافتا إلى أن نجاح هذه اللجان يعتمد على تنفيذ توصياتها بفعالية، بالإضافة إلى توفير رؤية متكاملة لهذه اللجان بشكل القطاعات المختلفة في الدولة المصرية، لكي يتمكنوا من صياغة الرؤى التي تتناسب مع الحالة المصرية، وتكون قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

وشدد النائب حازم الجندي، على أن هذه القرارات تعزز بشكل مباشر حالة الثقة في رغبة الحكومة في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة والقطاعات المختلفة ومن ثم خلق بيئة جاذبة للاستثمارات، وزيادة تنافسية مصر على الساحة الدولية، وهو ما سينعكس على تعزيز جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا أن هذه اللجان ستساهم أيضا في تخفيف الأعباء عن الحكومة كونها تعمل الأن كذراع مساعدة للحكومة، تقدم الدعم الفني والتوصيات، مما يساعد على توزيع الجهود بشكل أفضل وتوجيهها نحو تحقيق أهداف محددة.