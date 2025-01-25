شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: سأوقع أمرًا لإصلاح وكالة إدارة الكوارث أو ربما إلغائها والان نبدء بالتفاصيل

الوكالة الفدرالية لإدارة الكوارث في أمريكا

المساعدات الفدرالية في لوس أنجلوس

الدمام - شريف احمد - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيعمد ربما إلى إلغاء الوكالة الفدرالية لإدارة الأعاصير والحرائق والكوارث الأخرى.يأتي هذا في وقت يريد ترامب التحكم بشكل كبير في توزيع المساعدة الفدرالية، في حال وقوع كوارث طبيعية.وقال الرئيس الجمهوري خلال زيارته كارولاينا الشمالية: "سأوقع أمرا تنفيذيًا للبدء بإصلاح عميق، وإصلاح الوكالة الفدرالية لإدارة الكوارث أو ربما إلغائها".وكان ترامب هدد بالكف عن مساعدة كاليفورنيا، الولاية المحسوبة على الديموقراطيين، في عملية مكافحة الحرائق في لوس أنجلوس.ويستهدف ترامب منذ أشهر الوكالة المذكورة. وكان أكد خلال ولايته الأولى (2017-2021) أنها "تعمل في شكل سليم".وخلال حملته الانتخابية الأخيرة، وجه ترامب انتقادات شديدة إلى سلفه جو بايدن ووكالة إدارة الكوارث.واتهم إياهما بتجاهل مناطق منكوبة ضربها الإعصار هيلين في كارولاينا الشمالية لمجرد أنها تصوت للجمهوريين، لكن ترامب لم يقدم أي دليل على صحة اتهاماته.وفي الآونة الأخيرة، توعد بوقف المساعدات الفدرالية للتصدي للحرائق في لوس أنجلوس، بحجة أن كاليفورنيا أوقفت وصول كميات المياه الضرورية لأنظمة مكافحة الحرائق، الأمر الذي حرص خبراء على نفيه.