شكرا لقرائتكم خبر عن أول بيان للجيش اللبنانى عقب انتهاء مهلة الانسحاب الإسرائيلى.. ماذا أعلن؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجيش اللبناني بيانه الأول عقب انتهاء مهلة الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، والتى انتهت اليوم الأحد، وفق اتفاق وقف إطلاق النار المبرم فى الـ 27 من نوفمبر الماضى.

قال الجيش: "إن وحداتنا تواكب دخول المواطنين إلى بلدات عيتا الشعب - بنت جبيل، ودير سريان، عدشيت القصير، الطيبة، القنطرة - مرجعيون، إضافة إلى مناطق حدودية أخرى، وسط إمعان العدو الإسرائيلي في خرق سيادة لبنان، واعتدائه على المواطنين موقعًا بينهم شهداء وجرحى، ورفضه الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار والانسحاب من الأراضي اللبنانية التي احتلها في المرحلة الأخيرة".

وجددت قيادة الجيش اللبنانى دعوة المواطنين إلى ضبط النفس واتباع توجيهات الوحدات العسكرية حفاظًا على سلامتهم.

وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة فى لبنان، بيان أعلن أن اعتداءات العدو الإسرائيلي على مواطني الجنوب خلال محاولتهم الدخول إلى بلداتهم التي لا تزال محتلة رغم انتهاء مهلة الانسحاب الاسرائيلي من جنوب لبنان وفق اتفاق وقف اطلاق النار، أدت إلى استشهاد مواطن في بلدة عيترون وإصابة تسعة آخرين بجروح.

وإصابة ثلاثة أشخاص بجروح في بادك العديسة ووإصابة شخص بجروح في بلدة رب تلاتين وإصابة 10 أشخاص وسقوط شهيد في بلدة حولا.



