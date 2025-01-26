شكرا لقرائتكم خبر عن احتشاد آلاف على طول شارع صلاح الدين وصولا إلى أقرب نقطة من محور نتساريم والان مع تفاصيل الخبر

أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل: "احتشاد آلاف المواطنين على طول شارع صلاح الدين فى قطاع غزة وصولا إلى أقرب نقطة من محور نتساريم".

أعلن المُتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الأحد، أن محور نتساريم لن يفتح أمام حركة النازحين العائدين من جنوب قطاع غزة إلى شماله.

وقال متحدث الاحتلال في بيان: "في ضوء خرق اتفاق وقف إطلاق النار من قبل حماس؛ وبهدف منع الاحتكاكات وسوء الفهم، كافة التعليمات القائمة لا تزال سارية المفعول وبالأخص حظر الاقتراب إلى محور نتساريم حتى الإعلان عن فتحه".

وذكر إعلام إسرائيلي المفاوضات مع الوسطاء مستمرة، وأن إسرائيل أبلغت بشكل واضح أنَّ الانسحاب من محور "نتساريم" لن يتم قبل حل قضية المحتجزة يهود.