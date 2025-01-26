شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولون بغزة: كنا نتوقع انسحاب الاحتلال الساعة 8 صباحا ولا ينفذ التزاماته والان مع تفاصيل الخبر

قال مسؤولون فلسطينيون بغزة، إننا كنا نتوقع انسحاب الاحتلال الساعة الثامنة صباحا إلا أنه يصر على عدم تنفيذ التزاماته، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف مسؤولون فلسطينيون بغزة: نحذر الأهالي من الاقتراب نحو محور نتساريم في ظل انتشار قوات الاحتلال وإطلاق النار.

وذكر مراسل القناة، باحتشاد آلاف المواطنين على طول شارع صلاح الدين وصولا إلى أقرب نقطة من محور نتساريم.

أعلن المُتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الأحد، أن محور نتساريم لن يفتح أمام حركة النازحين العائدين من جنوب قطاع غزة إلى شماله.

وزعم متحدث الاحتلال في بيان: "في ضوء خرق اتفاق وقف إطلاق النار من قبل حماس؛ وبهدف منع الاحتكاكات وسوء الفهم، كافة التعليمات القائمة لا تزال سارية المفعول وبالأخص حظر الاقتراب إلى محور نتساريم حتى الإعلان عن فتحه".