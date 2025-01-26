شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تقدم تخفيضات على وجهاتها الدولية تصل إلى 50% بمناسبة عيد الطيران والان مع تفاصيل الخبر

فى ضوء احتفالات وزارة الطيران المدنى بعيد الطيران المدني المصري 95، شاركت مصر للطيران الناقل الوطنى المصري فى الاحتفالات من خلال تقديم عروضاً خاصة واستثنائية لعملائها على تذاكر السفر من مصر إلى جميع وجهاتها الخارجية.

وتصل نسبة التخفيض على تذاكر السفر إلى 26% على درجة رجال الأعمال، و50% على الدرجة السياحية، ويطبق هذا التخفيض لمدة يوم واحد فقط على أن يكون تاريخ شراء التذاكر اليوم الأحد الموافق 26 يناير، ويكون تاريخ السفر حتى نهاية مارس 2025، ويسري العرض على شبكة خطوط مصر للطيران بالكامل، باستثناء جدة والمدينة المنورة وبيروت.