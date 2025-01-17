بايدن: احذروا زواج السلطة والمال والسوشيال ميديا في عهد ترامب

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: وسط توقعات بأن يغادر الرئيس جو بايدن المسرح بخطاب يحث فيه الأميركيين على تذكره بنوع من العاطفة، والامتنان لانجازاته التي تتعلق بالجانب التشريعي، أو عمله في دعم التحالفات وضم عضوين جديدين إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) إلى الكتلة التي تضم الآن 32 عضوًا، كانت المفاجأة أنه لم يفعل ذلك، وبدلاً من ذلك وجه تحذيراً حاداً بشكل مفاجئ.

أضاف بايدن فصلاً آخر إلى إرثه الطويل الأمد من خلال ما يعتبره العديد من التقدميين تنبيهًا في الوقت المناسب للتهديد المتزايد للحريات الأمريكية من "بارونات" التكنولوجيا الأثرياء المحيطين بترامب.

لقد صيغت كلماته لتتوافق مع التحذير الذي أطلقه الرئيس الراحل دوايت أيزنهاور، الجنرال السابق الذي تحول إلى سياسي جمهوري مخضرم، في تصريحاته الأخيرة للأمة منذ أكثر من 60 عاما بعد نهاية فترة ثماني سنوات خرج خلالها من التقاعد ليصبح الزعيم المدني لأميركا.

أيزنهاور حذر من البطش العسكري الأميركي

في عام 1945، حذر أيزنهاور، مما أسماه "اكتساب النفوذ غير المبرر، سواء كان مطلوبًا أو غير مطلوب، من قبل المجمع الصناعي العسكري" لأنه قد ينذر "بالصعود الكارثي للقوة في غير محلها".

وقال الجندي القديم، الذي كان يتحدث، مثل بايدن، في نهاية أكثر من 50 عامًا في خدمة بلاده، للأميركيين إنه يجب عليهم "ألا يسمحوا أبدًا لثقل هذا المزيج بتعريض حرياتنا أو عملياتنا الديمقراطية للخطر" وحثهم على "عدم اعتبار أي شيء أمرًا مسلمًا به".

وحذر أيزنهاور قائلاً: "إن المواطنين المتنبهين والواعين وحدهم هم القادرون على فرض التوافق السليم بين الآلة الصناعية والعسكرية الضخمة للدفاع وأساليبنا وأهدافنا السلمية، حتى يتوهج الأمن والحرية معًا".

أحذركم من صعود وسائل التواصل "الكاذبة"

ربما لم يكن بايدن، الذي كان مراهقًا عندما أطلق أيزنهاور هذا التحذير، منتبهًا إليه في ذلك الوقت، لكن يبدو أنه درسه في الأشهر الأخيرة، وقال الرئيس السادس والأربعون إن الصعود القوي لوسائل التواصل الاجتماعي ونهاية جهود التحقق من الحقائق التي تبذلها تلك المنصات بقيادة ترامب يمثلان تهديدًا وجوديًا لـ "المواطنين الذين يتمتعون باليقظة" الذين تحدث عنهم أيزنهاور عندما كان يستعد لمغادرة منصبه في كانون الثاني (يناير) 1961.

وحذر بايدن من أن "الأميركيين يُدفنون تحت انهيار جليدي من المعلومات المضللة والمغلوطة، مما يتيح إساءة استخدام السلطة"، ووصف قرار ميتا بالتوقف عن العمل مع منظمات التحقق من الحقائق التابعة لجهات خارجية بأنه يسمح للحقيقة "بالاختناق بالأكاذيب التي تُروى من أجل السلطة والربح".

على مدى أكثر من ستة عقود منذ تحذير أيزنهاور، أصبحت صناعة الدفاع الأميركية أكثر ترسخا بفضل القوة الخام للمال في السياسة. لكن هذه الشركات الصناعية العملاقة طغت عليها مؤخرا صعود أباطرة التكنولوجيا الأثرياء الذين يدعمون ترامب، وأبرزهم إيلون ماسك.

لو كان إيزنهاور حياً سوف يشعر بالفزع من إيلون ماسك

وسوف يشعر أيزنهاور بالفزع إذا علم أن مؤسس شركة سبيس إكس، المولود في جنوب أفريقيا، ليس فقط أكبر مانح فردي للرئيس الجمهوري المنتخب الأخير، بل هو أيضا المؤسس والرئيس التنفيذي والمساهم المسيطر في واحدة من أهم شركات المقاولات الدفاعية في البلاد.

وسوف يشعر بالانزعاج أيضاً إذا اكتشف ليس فقط أنه ثبتت صحته، بل وأيضاً أن أولئك الذين في الحكومة في النهاية لم يهتموا كثيراً بكبح سلطة الأثرياء للغاية طالما أن تلك الكيانات والأشخاص قاموا بدورهم في إبقاء هؤلاء في الحكومة.

وهذا درس تعلمه دونالد ترامب، الذي قضى سنوات كمطور ثري ومتبرع سياسي قبل دخوله السياسة بنفسه، في وقت مبكر، ربما يكون بايدن على حق، لكن تحذيره الشعبوي ربما سقط على آذان صماء لن تسمع له أبداً، لأنه ببساطة لم يطلقه إلا بعد فوات الأوان.

========

مترجم عن "اندبندنت البريطانية" - independent.co.uk