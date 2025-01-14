الجيش الإسرائيلي: قمنا بعدة محاولات لاعتراض صاروخ أطلق من ⁧‫اليمن‬⁩ باتجاه وسط البلاد

اعلن الجيش الإسرائيلي، "اننا قمنا بعدة محاولات لاعتراض صاروخ أطلق من ⁧‫اليمن‬⁩ باتجاه وسط البلاد".

وكان قد اشار الى أن "صفارات الإنذار تدوي وسط إسرائيل بسبب صاروخ أطلق من اليمن".

وفي وقت سابق، افادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن "صفارات الإنذار تدوي في منطقة القدس وتل ابيب الكبرى والسهل الساحلي".