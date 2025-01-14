سلطات كوريا الشمالية أطلقت مقذوفا غير محدّد باتجاه بحر اليابان

أعلنت القوات المسلّحة الكورية الجنوبية أنّ "كوريا الشمالية أطلقت الثلاثاء مقذوفا غير محدّد باتجاه بحر اليابان المعروف أيضا باسم بحر الشرق".

ويأتي إطلاق هذا المقذوف بعد أسبوع واحد فقط من إعلان بيونغ يانغ أنها اختبرت بنجاح صاروخا فرط صوتي جديدا.

وفي وقت سابق، اشار الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون، الى أنّ "بلاده اختبرت بنجاح صاروخا بالستيا متوسط المدى فرط صوتي قادرا على ردع جميع خصومها في منطقة المحيط الهادئ".

ويصنّف صاروخ بأنه فرط صوتي حين تزيد سرعته عن ستة آلاف كلم في الساعة، أي ما يزيد بخمس مرات عن سرعة الصوت.