السفير الاسرائيلي لدى الامم المتحدة: حزب الله يحاول استعادة قوته وإعادة التسلح بمساعدة إيران

اشار السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون الى إن حزب الله يحاول استعادة قوته وإعادة التسلح بمساعدة إيران"، معلنا أن الحزب لا يزال يشكل تهديدا خطيرا لإسرائيل وللاستقرار الإقليمي.

وكتب دانون إلى مجلس الأمن الدولي المكون من 15 عضوا "على الرغم من تقليص القدرات العسكرية لحزب الله بشكل كبير خلال الحرب، فإنه يحاول الآن استعادة قوته وإعادة التسلح بمساعدة إيران".

واعتبر دانون إن "من الضروري أن تركز الحكومة اللبنانية والمجتمع الدولي على الحد من تهريب الأسلحة والذخائر والدعم المالي عبر الحدود السورية اللبنانية وعبر الطرق الجوية والبحرية".

واوضح دانون في الرسالة أنه منذ التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار كانت هناك محاولات عدة لنقل الأسلحة والأموال إلى حزب الله". وذكر أن الحشد العسكري المستمر لحزب الله كان في بعض الأحيان قريبا من قواعد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" ودورياتها في جنوب البلاد.

وأضاف "وعلى الرغم من ذلك، اختارت اليونيفيل التساهل في تفسير تفويضها، وآثرت عدم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان عدم استخدام منطقة عملياتها في أنشطة عدائية من أي نوع". وقال "نحن قلقون من عدم الاستفادة من الدروس، وأننا نشهد اليوم رفضا آخر من القوة للتكيف مع أسلوب عمليات حزب الله المتغير... فضلا عن رفض تنفيذ تفويضها بالكامل".