منيمنة: الحملة الشعبية التي واكبت ترشيح نواف سلام أثرت على النتائج

أشار النائب ابراهيم منيمنة، لـ"الجديد"، الى أن "الحملة الشعبية التي واكبت ترشيح القاضي نواف سلام أثرت على النتائج وكل كتلة جرى فيها نقاشات والنواب هم من قلبوا الدفة".

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