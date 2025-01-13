باسيل اكد بانه لا يوجد اليوم غالب ولا مغلوب: طويت صفحة الانتخابات الرئاسية في لحظتها واللقاء اليوم مع الرئيس دليل على ذلك

اشار رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل الى اننا سمّينا القاضي نواف سلام لرئاسة الحكومة نظرًا للصفات التي يتمتّع بها، ومنها الصفة الاصلاحية وقدرة تأمين التوافق من النواب حول هذا الاسم، وهناك معرفة شخصية به وسبق ان طرحنا اسمه في ال2021.

ولفت باسيل في حديث الى "LBC" الى ان نواف سلام خيارنا الأوّل ولكن لا يمنع اننا كنّا موافقين على اسماء اخرى، ولمن يعتقد أنّه هناك مؤامرة أقول أنّها هناك ديناميكية لبنانية أدّت الى وصول رئيس صناعة وطنية، ولو اتى رئيس لم نكن موافقين عليه لم نكن سنشارك في الحكومة، لكن وصول الرئيس سلام سيدفع حتمًا الى التفكير باتجاه المشاركة الجدية.

واعتبر بان الافضل أن يكون هناك وزراء يمثّلون الاحزاب للتمكن من محاسبتهم، لكن يجب ان يكونوا اصحاب كفاءات وضليعين في الملفّات ولا يوجد اليوم غالب ولا مغلوب، وهناك 3 محاور أساسية يجب على الحكومة العمل عليها وهي موضع 1701 واتفاق وقف اطلاق النار ومندرجاته، بالاضافة الى موضوع النازحين وتداعياته والملف الاصعب وهو الموضوع الاصلاحي.

واردف "طويت صفحة الانتخابات الرئاسية في لحظتها واللقاء اليوم مع الرئيس جوزاف عون دليل على ذلك".