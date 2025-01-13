أشار مستشار الأمن القومي الأميكي جيك سوليفان، الى أن "هناك إمكانية للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة خلال هذا الأسبوع، وبايدن أجرى اتصالا مع أمير قطر وسيجري قريبا اتصالا آخر مع الرئيس المصري".
زلفت سزليفان، الى أننا "نحن الآن عند نقطة محورية في المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار، و: بايدن عرض إطار عمل لوقف إطلاق النار العام الماضي ويتضمن مراحل تنفيذ الاتفاق".
وأضاف "كثفنا خلال الأسابيع الماضية جهودنا من أجل التوصل لاتفاق بشأن غزة".
كانت هذه تفاصيل خبر سوليفان: هناك إمكانية للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة خلال هذا الأسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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