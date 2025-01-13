السعودية واليونان.. علاقات ممتدة وفرص واعدة

استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، في المخيم الشتوي في العلا، رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، الذي يزور السعودية

وتعكس زيارة رئيس اليونان للمملكة تقدير حكومة الجمهورية الهيلينية لولي العهد ومكانة المملكة السياسية والاقتصادية، وثقلها ودورها المحوري على المستويين الإقليمي والدولي، وحرص قيادات الدول على التشاور مع القيادة الرشيدة حول مستجدات الأحداث إقليمياً ودولياً.

وتتزامن زيارة رئيس وزراء اليونان ولقائه بولي العهد مع ما تشهده المنطقة من تطورات سياسية وعسكرية، مما يستوجب التشاور والتنسيق بين قيادتي البلدين، بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، لاسيما ما يتعلق بأمن التجارة الدولية والطاقة، وغيرها من القضايا المشتركة.

وتحرص قيادتا البلدين على تبادل الزيارات الرسمية، ومن أبرزها في السنوات الأخيرة، زيارة رئيس وزراء الجمهورية الهيلينية للمملكة في أكتوبر 2021م، وزيارة ولي العهد إلى الجمهورية الهيلينية في يوليو 2022م، والتي مثلت نقطة تحول في تاريخ العلاقات السعودية اليونانية، حيث تم خلالها التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن تأسيس مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي – اليوناني.

وحرصت المملكة واليونان على تعزيز التعاون بينهما في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، من خلال الشراكة في مشروع مشترك لبناء كيبل بحري ليكون خط بيانات للربط بين البلدين، إضافة إلى التعاون في مجال الطاقة، وتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة وإنشاء خط الربط الكهربائي.

كما تعمل المملكة واليونان على رفع مستوى التعاون بينهما في المجال السياحي، من خلال إطلاق مبادرات لتنمية الحركة السياحية واستكشاف ما يزخر به كلا البلدين من مقومات سياحية، وتعزيز العمل المشترك بينهما في الأنشطة والبرامج السياحية التي تعود بالنفع على القطاع السياحي وتنميته.

وأثمر التعاون الثنائي بين البلدين في المجال الاقتصادي عن انعقاد منتدى الاستثمار السعودي اليوناني في مايو 2022م بأثينا، وتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين مؤسسات وشركات القطاع الخاص في البلدين، بلغت قيمتها 3 مليارات دولار خلال زيارة ولي العهد إلى أثينا في يوليو 2022م، شملت قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والسياحة، والنقل البحري والخدمات اللوجستية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والرعاية الصحية، والأغذية.

وتعد المملكة الشريك التجاري الثاني بالنسبة لليونان بين دول المنطقة، وبلغ حجم التجارة البينية بين البلدين في العام 2023م، ما قيمته 3.713 مليار دولار، حيث صدرت المملكة إلى اليونان بقيمة 998 مليون دولار، منها 762 مليون دولار صادرات نفطية، و236 مليون صادرات غير نفطية، فيما استوردت من اليونان بقيمة 2.715 مليار دولار.