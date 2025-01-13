مذكرة تفاهم سعودية -عُمانية في المجال المالي

وأكد الجدعان أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة بارزة ضمن الجهود المستمرة لتعميق التعاون المالي بين البلدين الشقيقين، مشيرًا إلى أنها ستسهم في تبادل الخبرات المالية وتعزيز تبادل المعرفة، مما يدعم العلاقات الاقتصادية بشكل أكبر.
من جانبه، شدّد الوزير الحبسي على أهمية مذكرة التفاهم بصفتها ركيزة أساسية لتعزيز العلاقات الثنائية، موضحًا أنها ستسهم في تسهيل تبادل المعلومات والخبرات المالية، إلى جانب تعزيز التنسيق بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان حول القضايا المالية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وتؤكد هذه الاتفاقية التزام البلدين بالعمل المشترك لتحقيق الأهداف المرجوة في القطاع المالي، مما يعكس عمق العلاقات الأخوية القوية بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان.
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