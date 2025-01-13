ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق لوس أنجليس إلى 24 قتيلا

أعلنت السلطات الاميركية عن ارتفاع حصيلة ضحايا الحرائق في لوس أنجليس إلى 24 قتيلا. ونشر الطبيب الشرعي في مقاطعة لوس أنجليس لائحة بالضحايا وهم ثمانية قضوا جراء حريق باسيفيك باليساديس و16 جراء حريق إيتون.

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