سقوط 10 قتلى على الأقل في انزلاقات أرضية بالبرازيل

أعلنت فرق الإطفاء البرازيلية أن انزلاقات أرضية ناجمة من أمطار غزيرة قد أسفرت في حصيلة جديدة عن مقتل عشرة أشخاص على الأقل وفقدان آخَر في ولاية ميناس جيرايس.
وقُتل تسعة أشخاص في مدينة إيباتينغا حيث انهمر 80 ملم من الأمطار في ساعة واحدة ليل السبت-الأحد، وفقا لمجلس المدينة.
كما عُثر على جثة في بلدة سانتانا دو بارايسو القريبة.
ووجّه روميو زيما حاكم ولاية ميناس جيرايس، رسالة "تضامن مع ضحايا الانزلاقات الأرضية الليلة الماضية في إيباتينغا".
ووضع في تصرّف البلدية "كل ما لدى الولاية من وسائل للمساعدة في إنقاذ المتضررين من الأمطار الغزيرة".
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