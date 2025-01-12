الجيش الإسرائيلي: إطلاق صفارات الإنذار في يرؤون بالجليل الأعلى قرب الحدود مع لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، عن "إطلاق صفارات الإنذار في يرؤون بالجليل الأعلى قرب الحدود مع لبنان".

وسبق وأنّ دوّت صفارات الإنذار أكثر من مرّة في المستوطنات الإسرائيلية بعد اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، وتبيّن بعد ذلك بأنّ دوي صفارات الإنذار سببه تشخيص خاطئ.

ويأتي ذلك مع استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار.