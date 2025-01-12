جرادي: ما حصل من ترشيحات من المعارضة يهدف إلى إعادة ايصال ميقاتي وشرذمة أصوات المعارضة

أكّد النائب الياس جرادي، أنّ ما حصل من ترشيحات من المعارضة، من دون تنسيق مع كل قوى المعارضة، يهدف إلى إعادة ايصال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي و"شرذمة أصوات المعارضة".

وقال لقناة "إل بي سي أي"، إنّ الترشيحات التي حصلت على الأرجح تمت "بحبكة ميقاتية"، مضيفًا "نحن ذاهبون إلى تسمية شخص يمثل نهجنا السياسيّ أو بورقة بيضاء، علمًا انّنا كنّا قد عملنا بجدية لايصال مرشح جديّ وذلك بصفات وطنية والاول كان نواف سلام ويليه عبد الرحمن البزري ويبقى مرشحنا الاول خطاب القسم".