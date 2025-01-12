اسطفان: أدعو النواب إلى اتخاذ القرار الصائب بتسيمة مخزومي لرئاسة الحكومة فالمعركة اليوم لسيت للمساومات

أشار عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب إلياس اسطفان، في تصريح، إلى أنّ "لبنان أمام لحظة مصيرية لا تحتمل التردد أو الحسابات الضيقة"، موضحًا أنّ "اختيار رئيس حكومة يمتلك الخبرة والكفاءة والجرأة لرسم مسار إنقاذ وطني هو مسؤولية كل نائب يؤمن بضرورة بناء الدولة والمؤسسات واستعادة الثقة".

وذكر أنّ "تسمية النائب فؤاد مخزومي ليست مجرّد دعم لشخص، بل قرار وطني يمثل فرصة حقيقية ومسؤولية تاريخية نحو عهد جديد ينسجم مع رؤية رئيس الجمهورية الجديد لبناء مستقبل أفضل".

واعتبر اسطفان أنّ "تفويت هذه الفرصة يعني الاستمرار في دوامة الأزمات وضياع ثقة الشعب اللبناني"، داعيًا النواب إلى "اتخاذ القرار الصائب بتسميته لرئاسة الحكومة، فالمعركة اليوم هي معركة مصير وليست مساحة للمساومات".