رئاسة الجمهورية: الرئيس عون أكّد للشرع باتصال هاتفي أهمية التعاون لمعالجة المسائل العالقة بين لبنان وسوريا

أعلنت رئاسة الجمهورية، أنّ الرئيس جوزاف عون تلقى اتصالًا هاتفيًا من قائد الادارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع هنأه فيه بانتخابه رئيسًا للجمهورية، متمنيًا له التوفيق في مسؤولياته الجديدة، ومؤكدًا على ما يجمع الشعبين السوري واللبناني من علاقات اخوية.

بدوره، شكر الرئيس عون الشرع على تهنئته، مشددًا على أهمية التعاون لمعالجة كافة المسائل العالقة بين البلدين.