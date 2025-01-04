استشهاد ثلاثة فلسطينيين في غارة إسرائيلية على مدينة غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في غارة إسرائيلية اليوم، استهدفت منزلًا في حي الصحابة بمدينة غزة، ليرتفع بذلك عدد الشهداء في القطاع منذ فجر اليوم إلى 11 شهيدًا وعشرات المصابين.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد فلسطيني وزوجته وجنينها في قصف إسرائيلي على منزلهم.

في السياق ذاته، تواصل قوات الاحتلال القصف المدفعي والجوي المكثف على مخيمي البريج والنصيرات، مما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين، كما قصفت الزوارق الحربية الإسرائيلية شواطئ مدينة غزة.

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