حجار زار النبطية والقليعة وإبل السقي ودبين وبلاط: لا نملك إمكانات إعادة الإعمار وأطلقنا عملية مسح شامل

زار وزير الشّؤون الاجتماعيّة في حكومة تصريف الأعمال ​هيكتور حجار​ مدينة النبطية، للاطّلاع على حجم الأضرار الّتي خلّفها العدوان الإسرائيلي. واستهلّ زيارته بلقاء محافظ النبطية هويدا الترك، حيث عقد اجتماعًا في غرفة خليّة إدارة الكوارث والأزمات، مع أعضاء الخليّة وممثّلين عن جمعيّات إنسانيّة وتنمويّة.

وأشار حجار إلى أنّ "زيارته إلى النبطية ومنطقتها هي للاطلاع على أوضاع العائلات الّتي صمدت خلال الحرب والعائلات الّتي عانت"، مشيرًا إلى "أنّنا كوزارة للشّؤون الاجتماعيّة لا نملك إمكانات إعادة الإعمار، وهذا الملف ليس لدينا، ولكن بالتّعاضد والتّضامن مع اليونسيف والـ"WFE"، انطلقت وزارتنا بعمليّة المسح الشّامل، وطبعًا بالتّنسيق مع هيئة الكوارث والصّليب الأحمر، لكي نتمكّن من تنظيم لوائح العائدين والنّازحين في بلداتهم".

بدورها، ثمّنت الترك ثمّنت زيارة حجار، "الّتي تؤكّد حضور الدّولة بمختلف وزاراتها ومؤسّساتها، ونحن معكم ومع الوزراء الّذين زاروا المنطقة فور انتهاء الحرب، ومع كلّ المنظّمات الّتي تعاونت وتتعاون معنا، نحن وضعنا أنفسنا على السّكة لكي نستكمل عمليّة تقديم المساعدات الّتي نتمنّى أن تكون سخيّةً وكافيةً لكلّ المحتاجين والنّازحين والمقيمين".

بعد ذلك، عاين حجار برفقة التّرك الأضرار الّتي لحقت بمبنى السّراي الحكومي، جرّاء تعرّض محيطه لغارة إسرائيليّة إبّان العدوان.

كما زار بلدات القليعة وإبل السقي ودبين وبلاط، والتقى برؤساء البلديات ومخاتير. وعقد لقاء حضرته فعاليّات منطقة مرجعيون والخيام في بلدية مرجعيون، بمشاركة ممثّلين عن منظّمات تابعة للأمم المتّحدة.