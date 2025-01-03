إعلام إسرائيلي: إطلاق النار على فلسطيني مسلح عند مدخل مستوطنة بسغوت شرقي البيرة كان يعتزم تنفيذ عملية

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، "إطلاق النار على فلسطيني مسلح عند مدخل مستوطنة بسغوت شرقي البيرة كان يعتزم تنفيذ عملية"، على حدّ زعمها.

في السياق، أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بلاغ، "إصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال شرق مدينة البيرة".

ويأتي ذلك وسط تصاعد لاعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين ضد الفلسطينيين، بالتوازي مع تصريحات تدعو لضم الضفة وتوسيع الاستيطان فيها.

كما يأتي في ظل تواتر عمليات الفصائل الفلسطينية بالضفة ردا على تلك الاعتداءات، وإسنادا لغزة.

ويستعد الجيش الإسرائيلي لنشر منظومات تكنولوجية في الضفة الغربية، وسط تقديرات بتحولها إلى ساحة قتال رئيسية.