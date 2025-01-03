أردوغان: لن نترك الشعب السوري وحده وسنواصل جهودنا من أجل وقف إطلاق النار في غزة

أشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى "أننا نهنئ مرة أخرى إخواننا السوريين بالنصر الذي حققوه"، وقال "عشنا نصرا عظيما في #سوريا مع سقوط (الرئيس السوري السابق) بشار الأسد ولن نترك الشعب السوري وحده". وأوضح "أننا سنواصل جهودنا من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة". وأرسلت السلطات التركية العديد من الوفود وبحثت مع الإدارة السورية الجديدة المساعدة في عدة مجالات منها الكهرباء والمطارات، وذلك بعد سقوط النظام السوري السابق.

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