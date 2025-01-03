"سكاي نيوز عربية": سلطات سوريا منعت اللبنانيين من دخول سوريا إلا لمن لديهم إقامة فيها

أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، بأن سلطات سوريا الجديدة منعت اللبنانيين من دخول سوريا إلا لمن لديهم إقامة فيها.
وأمس، أعلنت السفارة السورية في لبنان، "استئناف العمل في القسم القنصلي اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل في 7 كانون الثاني".
ودعت السفارة "السوريين في لبنان الى متابعة صفحتها الرسمية لتصلهم كل الإعلانات الهامة بخصوص استئناف العمل في القسم القنصلي".
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