افادت مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية Lari "بأن الطقس يستمر مستقراً مع تشكل الصقيع ليلاً على ارتفاع 1000 متر وما فوق ومشمس نهاراً مع ارتفاع درجات الحرارة لغاية الأحد 12 كانون الثاني، مع احتمال تساقط امطار متفرقة بين 5 و 6 كانون الثاني".
ووزعت المصلحة مجموعة من الارشادات على المزارعين وهي:
١-زرع البطاطا
٢-رش الاسمدة
٣-زرع النصوب
٤-رش مبيدات الأعشاب
٥-مكافحة فأر الحقل
كانت هذه تفاصيل خبر مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية: الطقس مستقر حتى 12 كانون الثاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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