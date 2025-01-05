انت الان تتابع بالفيديو.. انهيار جسر بولاية أوريغون الأمريكية أثناء مرور قطار شحن فوقه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 05 يناير 2025, 9:57 صباحاً

أفادت قناة "KPTV" بانهيار جسر بالقرب من مدينة كورفاليس في ولاية أوريغون الأمريكية في أثناء سير قطار شحن عليه؛ ما أسفر عن سقوط عربة واحدة محمَّلة باليوريا في النهر، دون وقوع إصابات. وقالت القناة نقلاً عن ممثل شركة "بورتلاند آند ويسترن" (PNWR) للسكك الحديدية: "انهار الجسر العلوي في أثناء سير قطار بضائع يوم السبت (بالتوقيت المحلي)؛ ما تسبَّب في سقوط عربة محمَّلة باليوريا في نهر ماري.. وأكّد متحدثٌ باسم شركة PNWR، أن القطار المكوَّن من 19 عربة كان يسير على جسر السكة الحديد لحظة انهياره، لكن لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات".. ويجري الآن توضيح مُلابسات الحادث. من جهتها، طلبت شرطة كورفاليس من السكان، عدم دخول النهر حتى إشعار آخر، بسبب احتمال دخول اليوريا إلى المياه.

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