تباطؤ التضخم في تركيا إلى 44,3 في المئة في كانون الأول

أفادت وكالة الاحصاءات التركية، بأن "معدل التضخم السنوي في تركيا تباطأ للشهر الخامس على التوالي في كانون الأول".
واشارت الى أن "أسعار السلع الاستهلاكية ارتفعت بنسبة 44,3 في المئة الشهر الماضي، مقارنة بـ47,1 في تشرين الثاني".
ويتوافق الرقم إلى حد كبير مع تقديرات المصرف المركزي بعد عام تباطأت فيه زيادات الأسعار بشكل أقل من المتوقع رغم ارتفاع معدلات الفائدة.
وخفض البنك المركزي التركي الأسبوع الماضي معدل الفائدة الرئيس للمرة الأولى منذ نحو عامين، ليصبح 47,5 في المئة بدلا من 50 في المئة.
واتُّخذ آخر قرار بخفضه في شباط 2023.
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