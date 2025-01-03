وسائل إعلام إسرائيلية: الصاروخ الباليستي اليمني أيقظ 5 ملايين إسرائيلي الليلة الماضية وأجبرهم على دخول الملاجئ

افادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن "الصاروخ الباليستي اليمني أيقظ 5 ملايين إسرائيلي الليلة الماضية وأجبرهم على دخول الملاجئ". وفجر اليوم، افادت هيئة البث الإسرائيلية، عن "إصابة 12 إسرائيلية خلال محاولة الهروب إلى الملاجئ و9 آخرين جراء الهلع". واعلن الجيش الإسرائيلي، أن "صاروخ من اليمن اخترق الأجواء الإسرائيلية وحاولنا اعتراضه". وكان قد اشار الى "إطلاق صفارات الإنذار في مناطق عدة وسط إسرائيل وجنوبها بعد إطلاق صاروخ من اليمن".

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