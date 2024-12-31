قتيلان بهجوم مسلح في باكستان

ابوظبي - سيف اليزيد - بيشاور (وكالات)

أعلن مسؤولون أن مسلحين ببنادق هجومية نفذوا هجوماً استهدف مركزاً أمنياً شمال غربي باكستان، صباح أمس، ما أسفر عن مقتل ضابط شرطة ومدني.

وقال مسؤول الشرطة المحلية عبد الله خان: إن ضابطاً آخر أصيب في الهجوم الذي استهدف نقطة تفتيش درابان، في منطقة ديرا إسماعيل خان، بإقليم خيبر بختونخوا، مضيفاً أن المدني كان موظفاً بإدارة الجمارك.

وأفاد أيضاً بأن قوات الأمن ردت بإطلاق النار، وبأن «مجموعة من المسلحين» فروا من موقع الحادث.

وقال مركز أبحاث، مقره العاصمة الباكستانية إسلام أباد، أمس، إن قوات الأمن الباكستانية تكبدت خلال عام 2024 أكبر عدد من الضحايا منذ قرابة عقد من الزمان في خضم حربها ضد الإرهاب.

وقال مركز البحوث والدراسات الأمنية في تقريره: إن هذا العام كان الأكثر دموية لقوات الأمن الباكستانية منذ 9 سنوات.

وأحصى التقرير ما لا يقل عن 685 قتيلاً و 444 هجوماً إرهابياً، فقدت البلاد في المتوسط، نحو سبعة أرواح يومياً.