بايدن يزور نيو أورلينز

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيزور الاثنين مدينة نيو أورلينز حيث وقعت عملية دهس الأربعاء أسفرت عن سقوط 14 قتيلاً على الأقلّ، «لمواساة العائلات المفجوعة».

كما سيلتقي الرئيس المنتهية ولايته بمسؤولين محليين، وفق ما أفاد البيت الأبيض موضحاً أن زوجته جيل سترافقه في هذه الزيارة.

خلال احتفالات رأس السنة، دهس جندي أميركي سابق بمركبته حشداً من المحتفلين بحلول السنة الجديدة في الحيّ الفرنسي الذي يستقطب أعداداً كبيرة من الزوّار في مدينة نيو أورلينز جنوب الولايات المتحدة.