بري عرض الاوضاع خلال لقائه غازي العريضي والنائب طوق

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة الوزير السابق غازي العريضي، حيث جرى عرض لتطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وآخر المستجدات السياسية. وعرض رئيس المجلس تطورات الأوضاع والمستجدات السياسية وشؤوناً تشريعية خلال لقائه النائب وليم طوق.

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