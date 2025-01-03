شريف دسوقي يطلب من أحمد العوضي العمل معه والأخير يستجيب وهذا ما قاله؟

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 3 يناير 2025 02:49 مساءً - تصدر الفنان شريف دسوقي ترندات السوشيال ميديا ومحركات البحث على موقع جوجل في الساعات الماضية، بعدما كشف عن رغبته في العمل مع الفنان أحمد العوضي وجاء ذلك في تعليق على لايف قام به العوضي على صفحته بموقع فيس بوك، حيث قال دسوقي: "لو سمحت عاوز أشتغل معاك".
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شريف دسوقي أعرب عن سعادته الكبيرة برد أحمد العوضي عليه واستجابته لطلبه وحرص على توجيه الشكر له من خلال منشور جديد على حسابه بموقع فيس بوك قال فيه: "النجم الغالي اللي ساكن قلبي، أقسم بالله ماتتصورش فرحتي قد إيه إنك قدرتني ورديت عليا، على فكرة أنا عمري ما طلبت من أي نجم إني أشتغل معاه إلا أنت، عارف ليه، عشان حبيت طبطبتك على قلوب الناس في المبادرة اللي عاملها عشان تكسبهم ويقدروا يعدوا على الأيام الصعبة، ربنا يكرمك ويحميك ويصونك ويزيدك من نعيمه يا غالى وفى قلبي".
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ومن أبرز أعمال شريف دسوقي بعد عملية بتر قدمه: "فيلم ماما حامل، عروستى، ثانية واحدة، الانس والنمس، 30 مارس، فضل ونعمة، حظك اليوم، ع الزيرو، بيت الروبى، البعبع، الحريفة، ومسلسل نجيب زاهى زركش، سره الباتع"، كما ينتظر عرض فيلم "صيف 67" بطولة نيللى كريم وأمير المصرى وإخراج أبو بكر شوقي والذي انتهى من تصويره مؤخراً،
أما أحمد العوضى فيواصل تصوير أحدث أعماله "فهد البطل" المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2025، والعمل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار شعبي مع خط درامى صعيدى، ويشارك فى بطولته أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، عصام السقا، محمود البزاوى، يارا السكرى، صفاء الطوخى، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، أحمد عبد الله محمود وآخرين.
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استجابة أحمد العوضي لطلب شريف دسوقيأحمد العوضي بمجرد رؤية تعليق الفنان شريف دسوقي، استجاب مباشرة ورد عليه خلال منشور على صفحته بموقع فيس بوك قائلاً: "الزميل الغالي على قلوبنا شريف دسوقي، أنا ماشفتش التعليق على اللايف للأسف، وطلبك على راسي يا شريف، أنا أتشرف بالشغل معاك يا حبيبي وأزيد بيك وأعلى بيك، وإن شاء الله هيجمعنا عمل في الوقت القريب، وأنا من معجبينك يا شريف ومن محبين دورك الجميل مع الزميلة الغالية نيللي كريم في مسلسل بـ ـ100 وش".
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شريف دسوقي أعرب عن سعادته الكبيرة برد أحمد العوضي عليه واستجابته لطلبه وحرص على توجيه الشكر له من خلال منشور جديد على حسابه بموقع فيس بوك قال فيه: "النجم الغالي اللي ساكن قلبي، أقسم بالله ماتتصورش فرحتي قد إيه إنك قدرتني ورديت عليا، على فكرة أنا عمري ما طلبت من أي نجم إني أشتغل معاه إلا أنت، عارف ليه، عشان حبيت طبطبتك على قلوب الناس في المبادرة اللي عاملها عشان تكسبهم ويقدروا يعدوا على الأيام الصعبة، ربنا يكرمك ويحميك ويصونك ويزيدك من نعيمه يا غالى وفى قلبي".
شريف دسوقي متواجد في الأعمال الفنية بعد عملية بتر ساقهيذكر أن الفنان شريف دسوقي كان قد أجرى جراحة لبتر ساقه اليسرى في شهر مايو من عام 2021، حيث عاني وقتها من جرح في ساقه اليسرى مع كونه مريض بالسكري، فتسبب ذلك في تدهور الحالة الصحية وبعد الفحوصات والأشعة والتحاليل قرر الدكتور بتر الرجل من تحت الركبة، إلا أنه بعد العملية تواجد بالمشاركة في الأعمال الفنية.
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ومن أبرز أعمال شريف دسوقي بعد عملية بتر قدمه: "فيلم ماما حامل، عروستى، ثانية واحدة، الانس والنمس، 30 مارس، فضل ونعمة، حظك اليوم، ع الزيرو، بيت الروبى، البعبع، الحريفة، ومسلسل نجيب زاهى زركش، سره الباتع"، كما ينتظر عرض فيلم "صيف 67" بطولة نيللى كريم وأمير المصرى وإخراج أبو بكر شوقي والذي انتهى من تصويره مؤخراً،
أما أحمد العوضى فيواصل تصوير أحدث أعماله "فهد البطل" المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2025، والعمل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار شعبي مع خط درامى صعيدى، ويشارك فى بطولته أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، عصام السقا، محمود البزاوى، يارا السكرى، صفاء الطوخى، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، أحمد عبد الله محمود وآخرين.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».