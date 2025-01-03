بطولة إيطاليا: نابولي للإنفراد بالصدارة ورانييري لحسم دربي العاصمة

الرياص - اسماء السيد - روما : يسعى نابولي إلى استغلال غياب أتالانتا شريكه في الصدارة من أجل الانفراد بها، عندما يحل ضيفا على فيورنتينا السبت في افتتاح المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، فيما يأمل كلاوديو رانييري في قيادة روما الى حسم دربي العاصمة أمام الجار لاتسيو الأحد.

يتقاسم نابولي الصدارة مع أتالانتا برصيد 41 نقطة لكل منهما مع أفضلية فارق الأهداف للأخير الذي تأجلت مباراته مع ضيفه يوفنتوس إلى 14 كانون الثاني/يناير الحالي بسبب مشاركته في الكأس السوبر في الرياض حيث خسر أمام إنتر حامل اللقب 0 2 الخميس في نصف النهائي.

"في طور التحسن"

وتأجلت ايضا مبارتا ميلان الذي سيلاقي يوفنتوس الجمعة في نصف النهائي الثاني للكأس السوبر، مع كومو، وإنتر مع بولونيا الى 14 و15 الحالي تواليا.

ويمني رجال المدرب أنتونيو كونتي النفس في مواصلة صحوتهم وتحقيق الفوز الرابع تواليا منذ خسارتهم على أرضه امام لاتسيو 0 1 في المرحلة الخامسة عشرة، لكن المهمة لن تكون سهلة أمام فيورنتينا الخامس والساعي الى الفوز الغائب عنه في المراحل الثلاث الأخيرة التي اكتفى فيها بنقطة واحدة فقط.

وقال كونتي عقب الفوز على فينيتسيا (1 0) في المرحلة الماضية: "بعد حصد 41 نقطة بعد 18 مباراة، لم يعتقد أحد، حتى الأكثر تفاؤلاً، أننا قادرون على تحقيق ذلك في بداية الموسم، لكن لا يزال يتعين علينا التحسن، فنحن فريق في طور التحسن".

وأضاف كونتي: "أنا سعيد بالتأكيد، لأن هذا فريق يتطور. إذا تمكنا من تسجيل المزيد من الأهداف، فسنكون جميعًا أكثر هدوءًا وسلامًا وأقل عرضة للإصابة بنوبات قلبية".

رانييري لحسم دربي العاصمة

بدأ رانييري ولايته الثالثة مع روما بشكل متباين ولكن إذا نجح في الفوز في الدربي على لاتسيو فسيقطع شوطا طويلا في تهدئة الجماهير.

ويتصدر الدربي مباريات المرحلة حيث يحتاج لاتسيو الرابع بفارق ست نقاط عن أتالانتا ونابولي، إلى الفوز للحفاظ على آماله في الفوز باللقب.

فاز لاتسيو بمباراتين فقط في الدوري منذ الأول من كانون الأول/ديسمبر، وتعرض لهزيمة ساحقة على أرضه أمام إنتر 0 6.

في المقابل، يتقدم روما بالعدد نفسه من النقاط على منطقة الهبوط، ويتولى تدريبه مدربه الثالث في موسم مضطرب. جمع سبع نقاط فقط في ست مباريات منذ عودة رانييري البالغ من العمر 73 عاماً من الاعتزال التدريبي في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر.

ومع ذلك، فقد جاءت أربع من تلك النقاط في المبارتين الماضيتين، حيث تغلب على بارما 5 0، ثم قدم أحد أفضل عروضه خارج أرضه هذا الموسم حسب رانييري عندما تعادل مع ميلان 1 1 في نهاية الأسبوع الماضي.

كان أكثر ما يشجع رانييري هو أداء مهاجمه صانع الألعاب الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا الذي سجل ثلاثة أهداف في آخر مباراتين.

قال "هذا يجعلنا سعداء لأنه عندما يكون باولو في هذا المستوى، فإن الأمر يستحق دفع ثمن التذكرة لمشاهدة كرة قدم يلعب بها نجم بهذه الجودة".

وأشاد رانييري بمدرب لاتسيو ماركو باروني، رغم أن الأخير هو أول من اعترف بأن الأمور أصبحت أكثر صعوبة في الآونة الأخيرة.

وحسب وسائل الإعلام في روما، جمع باروني فريقه قبل التدريب الأربعاء وأخبرهم "لقد حان الوقت لشد الهمم والاعتراف بالفترة الصعبة التي نمر بها".

وفي العلن، قدم باروني واجهة أكثر إيجابية وقال إن فريقه "سيقف ليُحسب له حساب" في المباراة التي وصفها بأنها "ليست مجرد مباراة أخرى بل مباراة حاسمة".

وأضاف "سنخوض المباراة بروح معنوية جيدة ونحن مستعدون جيدًا لمباراة نعلم حقًا أنها مهمة. لا أحتاج إلى نقل رسالة إلى الفريق، علينا فقط العمل بجد في التدريبات".

وقال قائد لاتسيو ماتيا زاكانيي إنه وزملاءه في الفريق يريدون تحقيق النصر للجماهير، مضيفا لموقع النادي على الإنترنت: "نعلم ما يمثله الدربي، الفوز هو هدفنا، إنه الشيء الوحيد الذي يهم، نريد أن نجلب الفرحة إلى جماهيرنا".