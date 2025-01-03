نقلت وكالة "فرانس براس" عن مصادر في الشرطة تأكيدها احتجاز خمسة أشخاص رهائن في سجن آرل بجنوب فرنسا، واكد مصدر في السجن إنّ سجينا يحمل سلاحا أبيض يحتجز أربعة ممرضين وحارسا، مضيفا أنّ الرجل لديه سجّل من الأزمات النفسية.

كانت هذه تفاصيل خبر أ ف ب عن مصادر: سجين احتجز 5 رهائن في سجن آرل بجنوب فرنسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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