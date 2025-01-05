شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أبحاث نوعية بجامعة الملك خالد تُسجل حضورًا عالميًّا مميزًا والان نبدء بالتفاصيل

جوائز عالمية

الدمام - شريف احمد - حققت كلية طب الأسنان بجامعة الملك خالد، نقلة نوعية في مجال النشر العلمي، حيث نجحت في نشر سبعة أبحاث علمية في مجلات دولية مرموقة، مثل (Journal of Prosthodontics ) و (Journal of Prosthetic Dentistry).وتناولت موضوعات رائدة في طب الأسنان، من بينها تحسين دقة زراعة الأسنان باستخدام قوالب جراحية رقمية متقدمة، إضافة إلى تطوير تقنيات مبتكرة لإعادة تأهيل الفك الكامل باستخدام الزرعات.وأثمرت جهود الكلية في حصد العديد من الجوائز العالمية التي تُبرز تفوقها الأكاديمي والبحثي، من أبرز هذه الجوائز جائزة ثاني أفضل بحث ماجستير على مستوى ولايات غرب الولايات المتحدة وكندا، التي حصل عليها الدكتور ماجد آل تومان.وجائزة الابتكار في استخدام القوالب الجراحية لتحسين دقة زراعة الأسنان، التي حصلت عليها الدكتورة ثريا قدح، كما تميز الدكتور محمد الفيفي بحصوله على جائزة مرموقة لأفضل علاج لحالة متقدمة ضمن زمالات أمريكا وكندا.وحظيت هذه الإنجازات بإشادة واسعة من مؤسسات أكاديمية دولية بارزة، مثل: جامعتي لوما ليندا وإنديانا الأمريكيتين، اللتين عبرتا عن تقديرهما لجودة الأبحاث المقدمة من الكلية، ودورها البارز في دفع عجلة الابتكار والتميز الأكاديمي في مجال طب الأسنان على الساحة العالمية.