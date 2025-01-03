أفادت مصادر فلسطينية قناة "الجزيرة"، عن مقتل مواطن فلسطيني يدعى محمود الحاج مع نجله وإصابة ابنته في مخيم جنين. ونقلت عن عائلة الحاج في جنين، قولها "قناص من أجهزة الأمن التابعة للسلطة يتمركز بالجبل المحيط بمخيم جنين قنص الأب مع أبنائه". وأوضحت أن "الوالد كان يقوم بتعبئة الماء على سطح المنزل قبل قنصه وقتله مع ابنه وإصابة ابن آخر". وتقوم أجهزة السلطة في عملية مستمرة في جنين ضد الفصائل الفلسطينية المسلحة، الأمر الذي تم استنكاره من قبل العديد من الجهات الفلسطينية.

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر للجزيرة: مقتل فلسطيني مع نجله وإصابة ابنته في مخيم جنين برصاص أجهزة أمن السلطة الفلسطينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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