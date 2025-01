ميل غيبسون وتجربته مع الإخراج السينمائي من خلال 6 أفلام 

البداية في إستراليا ما بين التمثيل والدراسة الأكاديمية

نجاح إستثنائي بالإخراج بـ 6 أفلام من أبرزها "Braveheart"

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 3 يناير 2025 02:49 مساءً - يعد الفنانواحدًا من أبرز نجومومن كبار نجوم، حيث قدم خلال مسيرته الفنية الممُتدة منذ نهاية السبعينيات وحتى الأن العديد من الأفلام السينمائية والتي حقق من خلالها نجاحًا كبيرًا لدى الجمهور حول العالم.وُلد النجم العالمي ميل غيبسون في مثل هذا اليوم 3 يناير في نيويورك وانتقل بعد ذلك بصحبة والديه إلى مدينة سيدني في أستراليا، ومنذ سنوات عمره الأولى عشق التمثيل حيث أنه درس التمثيل بالمعهد الوطني للفنون الدرامية حينما بلغ من العمر 12 عامًا.وجاءت البداية الفنية للنجم ميل غيبسون بالتلفزيون الاسترالي حينما شارك بعدد من المسلسلات التلفزيونية، كما جاءت بدايته السينمائية أيضًا في استراليا حينما شارك ببطولة فيلم سينمائي عام 1979 والذي حقق نجاحًا كبيرًا لينطلق عقب ذلك إلى عالم هوليوود.وكان أول أفلامه في السينمائية الأمريكية هو فيلم "The Year of Living Dangerously" والذي جسد بطولته أمام كل من ليندا هانت، سيجورني ويفر، مايكل مورفي عام 1982، لينطلق عقب ذلك في السينما الأمريكية من خلال العديد من الأفلام التي حققت نجاحًا كبيرًا ليتجاوز رصيده السينمائي الخمسون فيلمًا.وعلى الرغم من النجاح الكبير الذي حققه الفنان ميل غيبسون بالأداء التمثيلي في السينما الأمريكية، إلا أن عشقه للسينما لم يتوقف وقرر خوض تجربة الإخراج السينمائي.وجاءت تجربته الأولى بالإخراج في عام 1993 من خلال فيلم "The Man Without a Face" والذي شارك ببطولته أمام كل من فاي ماسترسون، مارجريت ويتون، جابي هوفمان وعقب ذلك يُخرج ويجسد بطولة فيلم يعد من أيقونات السينما العالمية وهو فيلم "Braveheart" عام 1995 والذي يعد من أشهر أفلامه أيضًا على مستوى التمثيل حيث جسد بطولة الفيلم.وعلى مدار مسيرة إخراجية إمتدت لما يتجاوز الثلاثون عامًا أخرج النجم ميل غيبسون 6 أفلام سينمائية وهي "The Man Without a Face، Braveheart، The Passion of the Christ، Apocalypto، Hacksaw Ridge"، وجاء أخر الأفلام التي أخرجها هو فيلم "Flight Risk" من بطولة مارك ويلبرج العام الماضي.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».