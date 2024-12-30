أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، يأن "قوات اليونيفيل تنفذ دوريات منذ الصباح في الأودية بين القصير ودير سريان وعدشيت القصير والقنطرة بحثًا عن منشآت عسكرية".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": دوريات لليونيفيل في الأودية بين القصير ودير سريان وعدشيت القصير والقنطرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.